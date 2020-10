Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Un'immersione nella natura selvaggia del Parco Nazionale dei Monti Sibillini! Si parte dal piccolo di Nocelleto per inoltrarsi nelle bellissime valli di Corveto e dell'Acqua Gilarda fino a raggiungere il valico di Madonna della Cona che domina il Pian Perduto. Il sentiero prosegue poi lungo il versante nord del Monte Lieto fino a raggiungere la dorsale che si affaccia sulla valle di Rapegna che ci regalerà un ritorno fatto di natura e panorami. Prezzo adulti: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionisti Esperti Dislivello: 1200 m Tempo di percorrenza effettivo: 5:30 ore Lunghezza: 15 km Requisiti richiesti Assenza di vertigini Non essere alla prima esperienza in montagna Avere buona preparazione fisica Capacità di percorrere sentieri stretti, a volte esposti e su fondo misto (sassi, pietre, erba) Ritrovo principale Ore 9:00 Di fronte al Bar Rita - Castelsantangelo sul Nera, , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito