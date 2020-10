Descrizione evento:

Ad Altino, tipico borgo montano ai piedi del monte Vettore, per ritrovarci a tu per tu con i castagni.

Conosceremo il paesaggio intorno a noi ed il castagno: un albero spesso abbandonato, ”saccheggiato” nel periodo autunnale, poi dimenticato.

Avremo un bosco tutto per noi, quale migliore occasione per fonderci, rigenerarci con la natura e raccogliere castagne?

DETTAGLI TECNICI

Lunghezza: 4 km

Tempo di percorrenza: 3 h soste incluse

Dislivello: 150 mt

Difficoltà Escursione: Facile - percorso su sentiero e sterrato.

Equipaggiamento obbligatorio: Scarponcini da trekking o scarpe con suola scolpita

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento a strati, pantaloni lunghi, 1 cambio da tenere in auto, acqua, snack, macchina fotografica, bastoncini da trekking, Kway.

Costo

Adulti e ragazzi: 10 euro

Bambini 0 - 6 anni: gratuito

Prezzo famiglia: 30 euro

(la quota comprende: servizio guida ambientale AIGAE + ingresso al castagneto)

ATTENZIONE: Essendo il castegneto privato, vengono garantite la quantità e la qualità del raccolto. All'uscita ogni raccolto di castagne verrà quantificato 4 euro al chilo.

Portare guanti e sacchi per la raccolta.



Luogo di incontro: Altino alle h 9.45

Partenza escursione alle h 10.00

https://goo.gl/maps/swCR5FUhcjFNL9Bc6

Escursione svolta secondo direttive dell'ultimo dpcm. Portare mascherina e gel disinfettante al seguito.

Riserve: Escursione confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Qualora le condizioni atmosferiche non consentissero un regolare svolgimento in sicurezza, l’escursione può essere modificata o annullata il giorno stesso dell’evento.

INFO e PRENOTAZIONI

Federica – Guida ambientale escursionistica AIGAE - +39 3494737063

Letizia - Guida ambientale escursionistica - +39 3319039067

Prenotazione obbligatoria - posti limitati