Descrizione evento:

Sei amante dell'avventuta e della natura? Questa è l'esperienza che fa per te!

Vivi l'emozione della caccia al tartufo accompagnato da tartufai locali ed i loro segugi addestrati.

Il fitto bosco della Tenuta Santi Giacomo e Filippo è la location ideale per un'escursione nel Montefeltro per la caccia più pregiata!

La truffle experience riguarderà la ricerca di due tipologie di Tartufo: Tartufo Bianco Pregiato (Tuber Magnatum Pico) e Tartufo Nero Uncinato (Tuber Uncinatum Chatin).



Quando?

Sabato alle ore 14:30

Domenica alle ore 11:00



Costo?

Costo a persona €15,00



Durata?

Durata: circa 2h



E' richiesto abbigliamento comodo a strati e scarponcini.



E' possibile acquistare il tartufo trovato durante la caccia concordandosi direttamente con i cavatori.



Prosegui l'esperienza enogastronomica alla Tenuta Santi Giacomo e Filippo!



Collega la caccia al tartufo con il pernottamento in una delle nostre camere del Borgo Diffuso e degusta una cena con menù speciale al tartufo bianco pregiato. Potrai inoltre aggiungere la degustazione dei nostri vini biologici, passeggiate a cavallo e tanto altro!



Visita il nostro sito web:

www.tenutasantigiacomoefilippo.it

0722580305

info@tsgf.it