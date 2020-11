Descrizione evento: Vino nuovo e castagne - Vendita diretta in cantina storica

Sabato 7 e Domenica 8 Novembre vi aspettiamo in cantina con il vino nuovo 2020 e le castagne! Quest`anno alla tradizione aggiungeremo alcune necessarie novità:

VENDITA DIRETTA - LIBERA Orario 9.00-12.30/ 15.30-19.00



DEGUSTAZIONE VINO - SOLO SU PRENOTAZIONE 10.00-12.30/15.00-18.00. Le degustazioni saranno scaglionate per garantire il distanziamento sociale e permetterci di evitare assembramenti. Potrai prenotare la tua ora di relax con calice di vino e castagne, con un massimo di 4 persone insieme. Posti limitati. Possibilità di spazi esterni sul prato tra le vigne. Esprimi la tua preferenza quando prenoti allo 073163982

Antica Cantina Sant`Amico, azienda vinicola storica situata tra le colline marchigiane tra Monte San Vito e Morro d`Alba (AN). Il suggestivo edificio della cantina ottocentesca e` aperto al pubblico giornalmente per vendita diretta e tour guidati con degustazioni individuali. La cantina e` circondata da 50 ettari di vigneti di proprietà e vede una produzione di 9 tipologie di vini tra bianchi, rossi e rosati.



ANTICA CANTINA SANT AMICO

VIA S.AMICO 4 - MORRO D ALBA (AN)

TEL 073163982

www.anticacantinasantamico.it