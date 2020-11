Descrizione evento: Uno scenario insolito per l’intero gruppo dei Monti Sibillini, una vera sorpresa che si apre ai nostri occhi appena usciti dal bosco. Le Lame Rosse sono chiamate il piccolo Gran Canyon delle Marche per la loro particolare conformazione che ricorda, in piccolo, il famoso paesaggio d’oltreoceano. Il lavorio di acqua, vento e ghiaccio ci hanno regalato questo spettacolo sempre mutevole! Guida: Mauro Viale

DURATA: 4 Ore - DIFFICOLTA’: T/E - DISLIVELLO: 350 metri Luogo e ora del ritrovo: ore 09:30 San Lorenzo al Lago (Fiastra)

- Equipaggiamento (variabile sulla base delle condizioni meteo): scarponcini da trekking, acqua.

- Consigli utili: un ricambio completo da lasciare in auto.

- Costo: 15 € (comprende: organizzazione, guida AIGAE con assicurazione RCT)

T - turistica

E - escursionistica

EE - escursionisti esperti