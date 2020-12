Descrizione evento: Escursione dell’Immacolata ai Sibillini, negli scenografici Piani di Macereto. Dall’abitato di Cupi cammineremo tra pascoli e arbusteti fino al Santuario di Macereto totalmente immersi nei paesaggi di questo angolo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e con di fronte a noi lo spettacolare Monte Bove con la neve! Pranzeremo al sacco al santuario e, per chi vuole, giusto per dare un rinforzino al pranzo, vi daremo un “box solidale” con gli squisiti pecorini già affettati del Pastorello di Cupi, una delle aziende duramente colpite dal terremoto del 2016! Ritorno passando per la strada che, anche se asfaltata, non nasconde panorami e viste mozzafiato. Al termine dell’escursione ci sarà la possibilità di acquistare i pecorini del Pastorello di Cupi: una buona idea per regali e cesti di Natale! Percorso: Cupi - Pian del Lupo - Arette - Santuario di Macereto - Cupi. Trasporto: mezzi propri Punti acqua: accesso all’acqua non garantito dalle fonti presenti lungo il percorso L'escursione non è valida per la Passamontagna Card! Quota escursione: 20 € Quota minorenni: 15 € Box Pastorello di Cupi: 5 € (4-5 fette di pecorino tra cui fresco, al peperoncino, al limone, ecc…) Nota COVID-19 - Durante l’escursione dovremo mantenere il distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione ma solamente durante le soste ed in luoghi chiusi che non permettono la distanza di 2 m). - Lavarsi le mani col gel igienizzante a base alcolica dopo aver toccato oggetti estranei. - È vietato condividere cibi e bevande - Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, se si accusano sintomi simil-influenzali (dolori diffusi, febbre, raffreddore, tosse), se si è entrati in contatto con persone affette da Covid-19 nelle ultime 2 settimane o se si è sottoposti alla misura della quarantena, non si potrà partecipare all’escursione. - In caso di mancanza dei dispositivi di protezione interpersonale non si potrà partecipare all'escursione. - Non è possibile fare il car-sharing se non per brevi tratti, pertanto il punto di ritrovo è direttamente sul luogo dell’escursione. Alcune di queste note non valgono per i congiunti. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di lunedì 7 dicembre. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Per informazioni e prenotazioni: Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org Seni.galliaIncoming Tour Operator: cell. 3453965537, e-mail: touroperator@senigalliaincoming.it Prezzo adulti: 25 € (servizio guida ambientale escursionistica e box di pecorini) Prezzo bambini: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 350 m Tempo di percorrenza effettivo: 2:30 ore Lunghezza: 10 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Bar Motel Ristorante Carnevali, ore 9:30, Strada Statale 77 della Val di Chienti, 28, 62034 Maddalena MC, Italia, Maddalena Vedi tutti i dettagli nel nostro sito