Descrizione evento: Sabato pomeriggio facile e super panoramica camminata da Poggio San Romualdo al Monte della Sporta! Nelle ore verso il tramonto, ci godremo i paesaggi di questo angolo di Marche posto tra Frasassi e il San Vicino, con viste sull’Appennino fino al mare e un finale super: ammireremo il sole tramontare dietro le montagne! Percorso: Poggio San Romualdo - Monte Cimara - Monte della Sporta - Poggio San Romualdo. Trasporto: mezzi propri Nota COVID-19 - Durante l’escursione dovremo mantenere il distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione ma solamente durante le soste ed in luoghi chiusi che non permettono la distanza di 2 m). - Lavarsi le mani col gel igienizzante a base alcolica dopo aver toccato oggetti estranei. - È vietato condividere cibi e bevande - Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, se si accusano sintomi simil-influenzali (dolori diffusi, febbre, raffreddore, tosse), se si è entrati in contatto con persone affette da Covid-19 nelle ultime 2 settimane o se si è sottoposti alla misura della quarantena, non si potrà partecipare all’escursione. - In caso di mancanza dei dispositivi di protezione interpersonale non si potrà partecipare all'escursione. - Non è possibile fare il car-sharing se non per brevi tratti, pertanto ognuno dovrà raggiungere il punto di partenza dell’escursione con la propria auto. Alcune di queste note non valgono per i congiunti. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì 11 dicembre. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 200 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 8 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Parcheggio presso il Ristorante da Norma, ore 14:30, Frazione Poggio S. Romualdo, 38, 60044 Poggio San Romualdo AN, Italia, Poggio San Romualdo Vedi tutti i dettagli nel nostro sito