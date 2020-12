Descrizione evento: L`Antica Cantina Sant`Amico vi accoglie all`interno dell`edificio storico originale del 1800 dove vi avvolgera` la magica atmosfera del Natale.



Per questo weekend viene organizzata la Degustazione di Natale dalle 16.00 alle 18.00. La prenotazione e` obbligatoria per permetterci di rispettare le norme anticovid. Gli ingressi saranno contingentati.



Nel LABORATORIO DI CESTI viene offerta la possibilita` di preparare cesti di Natale presonalizzati per tutti i gusti e per tutti i budget. Inoltre possono essere preparate le confezioni di bottiglie miste con una vasta gamma tra cui scegliere: LACRIMA DOC, VERDICCHIO DOC, ROSSO PICENO DOC, ROSATO, BOLICINE e OLIO EVO



INFO E PRENOTAZIONE

073163982