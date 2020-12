Descrizione evento: Sabato 12 e domenica 13 dicembre la mattina dalle 10 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 17, ritrovo al Circolo della Natura e partenza per una passeggiata per salutare gli animali della fattoria e raccogliere gli elementi naturali per il laboratorio: al termine della passeggiata creeremo addobbi natalizi con il materiale raccolto! Regalino per tutti i partecipanti! Costo 10€ a bambino.

I bambini saranno divisi in piccoli gruppi e saranno garantiti tutti gli accorgimenti per limitare il contagio da coronavirus.

Posti limitati: prenotazione obbligatoria al 3398322578.