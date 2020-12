Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Risaliremo per "costa tranquilla" fino a guadagnare i selvaggi panorami sulla valle di Rio Sacro e sul Monte Rotondo. Ci aspetta la cima del Monte Val di Fibbia dalla quale si gode di un fantastico panorama sul lago di Fiastra. Pranzo al sacco. Andata e ritorno sullo stesso itinerario. Prezzo adulti: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 750 m Tempo di percorrenza effettivo: 4 ore Lunghezza: 14 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Avere buona preparazione fisica Ritrovo principale Fraz. Cupi, Località Cupi, 1, 62039 Visso MC, Italia, Vedi tutti i dettagli nel nostro sito