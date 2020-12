Descrizione evento: Nei giorni del 19 e 20 dicembre Al Circolo della Natura (via Colle Onorato 5, Jesi AN) i bambini saranno immersi nell'atmosfera natalizia con varie attività tra cui scrivere la letterina che sarà consegnata direttamente al capo Elfo e al suo aiutante e preparare il cibo magico per le renne!

Costo 10€ a bambino.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3398322578. Prenotazione obbligatoria: posti limitati.

Saranno rispettate tutte le misure per limitare il contagio da covid19.