Descrizione evento: La magia del Natale arriva a Porto Sant’Elpidio. Quest’anno a causa delle restrizioni dovute alle misure di contenimento del Covid-19, non sarà possibile allestire il ricco programma di eventi che ha sempre caratterizzato Porto Sant’Elpidio. Per questo l’Amministrazione comunale ha investito nelle luminarie che hanno portato la magia del Natale in tutti i quartieri e nelle vie dello shopping. Per favorire le attività commerciali è stata anche diffusa la campagna #iocomproaPSE che incentiva agli acquisti nelle attività cittadine.