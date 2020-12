Descrizione evento: Escursione con le ciaspole ai piedi sulle nevi dei Pantani di Accumoli, uno stupendo luogo dei Sibillini lungo il confine tra Marche, Umbria e Lazio, nella magica cromatica del tramonto! Una facile e suggestiva ciaspolata adatta anche per chi vuole provare per la prima volta. Ci gusteremo l’incanto dei colori del tramonto che, riflessi sulla neve, tingeranno di rosa colline, montagne e i boschi intorno a noi. Percorso: Forca Canapine - Pantani di Accumoli. Trasporto: mezzi propri Prezzo adulti: 20 € (servizio guida ambientale e noleggio ciaspole) Prezzo bambini: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 150 m Tempo di percorrenza effettivo: 2:30 ore Lunghezza: 7 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Forca Canapine, ore 14:15, 63096 Arquata del Tronto AP, Italia, Vedi tutti i dettagli nel nostro sito