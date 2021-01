Oggi vi proponiamo una serata straordinaria in uno scenario da favola! Effettueremo una semplice escursione sui Piani di Ragnolo, un altipiano dal quale si può ammirare un panorama meraviglioso che va dalla costa adriatica fino alle vette innevate del versante nord dei Sibillini. Qui le nostre guide vi insegneranno a riconoscere le montagne e le caratteristiche della zona.

E se ci sarà la neve? Il nostro servizio di noleggio vi fornirà ciaspole e bastoncini per effettuare una stupenda ciaspolata.



DIFFICOLTA’: E - DURATA: 3 ore - DISLIVELLO: 150 m

Orario e Luogo di ritrovo: ore 15:00, fine prevista ore 18:30 - Baite del Fondo di Ragnolo (Fiastra, MC)

- Equipaggiamento (variabile sulla base delle condizioni meteo): consigliato abbigliamento comodo, scarponcini con suola scolpita, zaino con snack e thermos con bevanda calda (thè o cioccolata), frutta secca, k-way, cappello invernale, guanti, bastoncini da trekking (secondo abitudine) e un cambio completo da tenere in auto.

- Costo: 15 € (comprende: organizzazione, guida AIGAE con assicurazione RCT) + 5 € per noleggio ciaspole e bastoncini in caso di presenza neve.

- ISCRIZIONE OBBLIGATORIA al link: https://www.activetourism.it/eventi-icagenda/402-ciaspolata-al-tramonto-a-ragnolo?date=2021-01-07-15-00 (Clicca sul pulsante "ISCRIVITI" in alto a destra su questa pagina), per info 0733 280035.