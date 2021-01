Descrizione evento:

Trekking panoramico in uno degli ambienti più ricercati delle Marche, nel Parco Naturale del Monte Conero, un esempio di integrazione tra paesaggio naturale ed antropico, nelle immediate vicinanze di #Ancona.

Ci vuole! Per tornare a godere della brezza marina e della bellezza dei paesaggi Mediterranei tanto rievocativi della stagione estiva, questa volta in pieno inverno!

Un “MONTE RELITTO”, in realtà un luogo molto interessante dal punto di vista Geologico ;) per la presenza del limite K-T, che segna l’estinzione dei Dinosauri. Vieni a scoprire i suoi segreti:

Partendo da #FonteD’Olio attraverseremo i prati di #PiandiRaggeti, visiteremo le #Incisioni Rupestri e le #GrotteRomane, guadagnandoci gli scorci sommitali sul #MareAdriatico: #BelvedereNord e #BelvedereSud, con la spettacolare visuale sulle #duesorelle dal #PassodelLupo, e tempo permettendo sui Monti Azzurri.

#monteconero #trekkingmonteconero #marcheescursioni #marche #italiaguide #guideparcomonteconero #laviandatrekking #escursioniconsapevoli #camminare #mare #monti #aigae #natura

????Per Info e Prenotazioni contattare:

????Guida JACOPO MAINIERI: 345 158 86 02 (GUIDA PARCO DEL MONTE CONERO).

Non è sufficiente il "parteciperò" su Facebook

????La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro le ORE 18:00 del giorno precedente l’escursione (GIOVEDI 7 GENNAIO) comunicando, anche tramite WhatsApp, nome e numero partecipanti.

???? INDICAZIONI:

RITROVO ORE 8.30 “BAR JOLLY”, SIROLO.

Riprenderemo le auto dopo un caffè per raggiungere il Parcheggio presso Fonte D’Olio.

???? PRANZO AL SACCO.

???? DATI ESCURSIONE: Anello –5 ore (SOSTE ESCLUSE) – 15.5 km - dislivello 730m – difficoltà “E” – ADATTO AI BAMBINI, se allenati alla camminata – CANI AL GUINZAGLIO.

QUOTA: 15 EURO adulti – 10 EURO bambini e ragazzi sotto i 18 anni.

????QUANDO?

VENERDì 8 GENNAIO 2021

????DURATA COMPLESSIVA:

Dalle 8.30 alle 15.30

????DATI ESCURSIONE:

Itinerario: Anello

Durata: 5 ORE (ESCLUSE le soste).

Distanza: 15.5 km

Dislivello: 730 m

Difficoltà: “E”

????CARATTERISTICHE DEL PERCORSO:

Il percorso si svolgerà a quote moderate fino ad un massimo di 570m; su strade brecciate e sentieri. Attraverseremo ambienti tipici della macchia, tra cui il leccio, alloro, corbezzolo,ginestra… pascoli abbandonati, antiche incisioni risalenti all’età del bronzo e vecchie rovine Romane, su bellissima cornice panoramica. Osserveremo dall’alto il panorama delle “DUE SORELLE”, e l’ex cava con il limite K-T.

ATTENZIONE: TORRENTE DA GUADARE (sono necessari SCARPONI DA TREKKING e per chi le avesse GHETTE, NO SCARPE BASSE o GINNASTICA).

????COSA PORTIAMO?

D'OBBLIGO: ABBIGLIAMENTO INVERNALE.

MASCHERINA E GEL SANIFICANTE PER LE MANI. Scarpe ESCLUSIVAMENTE da trekking (assicurarsi che le suole non diano segni di scollamento!), GHETTE, zaino, pantaloni lunghi, ABBIGLIAMENTO A STRATI adeguato a temperature rigide: canottiera, maglietta, maglione pesante/pile, giacca a vento, impermeabile in caso di pioggia, scalda collo, cappello caldo, guanti, ricambio da tenere in auto; acqua (almeno un litro e mezzo), snack energetici (frutta fresca\secca, barrette...), PRANZO AL SACCO.

FACOLTATIVO: macchina fotografica, bastoncini da trekking.

????Quota d'iscrizione:

La quota comprende:

1) Servizio offerto da Guida Ambientale Escursionistica associata AIGAE.

2) Assicurazione RCT.

La Guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'evento anche durante lo svolgimento dello stesso se le condizioni meteo non permettessero di svolgere e/o continuare l'escursione in sicurezza.

????Scala delle difficoltà

T - turistico

E - escursionistico

EE - escursionisti esperti

????MISURE ANTI COVID-19:

I partecipanti dovranno attenersi alle prescrizioni sanitarie in vigore.

Per garantire la sicurezza di ogni partecipante, al momento della prenotazione verrà inviato un regolamento con tutte le indicazioni da seguire.

Insieme, ma con sicurezza!