Descrizione evento: ?Sabato 16 Gennaio da Chirocefali CON LE CIASPOLE? ??se torneremo in "zona arancione" nel weekend, la sposteremo a Venerdi 15 Gennaio solo in zona gialla?? ????DESCRIZIONE EVENTO Un'anello "INSOLITO"....da Bolognola per la Fonte dell'Aquila, Ragnolo, e nel finale ci tufferemo nel ????????sentiero poco conosciuto che costeggia la forra Valle Grande!!!



Ci godremo un panorama verso tutte le cime piu' alte dei Sibillini!