Descrizione evento: Trekking di tre giorni nel Montefeltro, un viaggio nel cuore di questo luogo nel nord delle Marche tra le rocce, i boschi e le acque che disegnano i paesaggi intorno al Monte Nerone. Un’autentica immersione nella natura e nell’ospitalità della gente del posto per conoscere fino in fondo la bellezza del Montefeltro e il rapporto che gli abitanti del Nerone hanno saputo costruire con l’ambiente intorno a loro. Tre giornate di escursioni, storia e gastronomia, un percorso a 360° che rimarrà nel cuore di chi lo percorre. Informazioni e Prenotazioni Vedi il programma completo e prenota cliccando a questo link: https://www.viaggiemiraggi.org/viaggio/viaggio-a-piedi-nelle-marche-trekking-nel-cuore-del-montefeltro/ Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: + 1.200 m, - 1.200 m complessivi Tempo di percorrenza effettivo: 7 ore complessive Lunghezza: 27 km complessivi Ritrovo principale Caffè del Corso, ore 10:30, Via Roma, 40, 61046 Piobbico PU, Italia, Piobbico