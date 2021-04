Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Il Disegno, l’arte di cogliere e riprodurre il meraviglioso paesaggio dell’entroterra marchigiano, assaporandone i suoi gusti e colori. Sarà un viaggio alla scoperta dei meravigliosi scenari che solo le Marche possono regalare. Il carattere storico dei borghi medievali, la dolcezza delle colline coltivate e la maestosità dei panorami montani offriranno vari spunti e tante possibilità artistiche per riprodurre questo territorio dove sembra che il tempo si sia fermato.



L’arte sarà il filo conduttore di questo soggiorno. Potremo leggere il paesaggio e conoscere la vita e le tradizioni locali per mezzo dei nostri quadri. Un’artista ci trasmetterà le nozioni sulla luce, l’osservazione e il disegno, le tecniche di misurazione e di scala. Esploreremo varie tecniche pittoriche, dal disegno a matita, alle ombre, fino alla pittura e la creazione di vere opere d’arte.

ViaggieMiraggi vi accompagnerà alla scoperta delle persone che vivono il territorio e di tutte le realtà che operano per la sua valorizzazione ambientale e culturale.