Descrizione evento: Approfittate subito delle Offerte Speciali per l'Estate 2021 all'Agriturismo La Campana. A Giugno, Luglio e Agosto, più la vacanza è lunga più conviene! Sconti personalizzati anche per le famiglie. per informazioni e prenotazioni: 0734 939012 e info@lacampana.it Offerta R-Estate di più dal 1°Giugno al 16 Luglio

Soggiorno minimo di 7 notti

HB per due persone Euro 130,00 al giorno invece di Euro 140,00 Soggiorno minimo di 10 notti

HB per due persone Euro 126,00 al giorno invece di Euro 140,00 Offerta R-Estate di più dal 17 Luglio al 22 Agosto



Soggiorno minimo di 7 notti

HB per due persone Euro 148,00 al giorno invece di Euro 156,00 Soggiorno minimo di 10 notti

HB per due persone Euro 140,00 al giorno invece di Euro 156,00 ---- vi ricordiamo che....---- Il trattamento B&B comprende pernottamento e colazione. Il trattamento HB vi dà anche la possibilità di cenare presso il nostro ristorante, con un menù di pensione basato su ingredienti di produzione aziendale e locale e così composto: buffet di verdure e sfiziosità, scelta tra due primi piatti, scelta tra due secondi piatti, dessert del giorno, bevande escluse. Questi i servizi delle camere: -Ingresso indipendente; -TV sat (eccetto la camera Camelia); -ventilatore; -riscaldamento autonomo; -set di cortesia (bagno doccia e saponette); -asciugacapelli; -frigobar rifornito con acqua, vino, bevande analcoliche e con i succhi di frutta di nostra produzione; -l'utilizzo del frigorifero per conservare alimenti di vostra proprietà è gratuito. A disposizione nella struttura: piscina con solarium e spazio a gradini adatto anche ai bambini, campo da tennis, parco giochi con scivolo, altalene e ping-pong, ampio giardino, biblioteca (a catalogo), sala da musica con pianoforte. Abbiamo convenzioni con stabilimenti balneari, ristoranti in zona, associazioni sportive in spiaggia, un campo di tiro con l'arco (a 5 minuti),un parco avventura, maneggi, negozi di prodotti tipici.