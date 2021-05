Ci incontreremo nella valle del Rio Boranico. Equipaggiati di lenti, cestini, semi, ci immergeremo nella splendida natura di questo luogo. Raccoglieremo erbe, osserveremo dettagli, semineremo fiori. E poi andremo a conoscere le API!Un apicoltore professionista ci guiderà in una esperienza a contatto con le api:- chi sono le API?- come vivono le API? Osserveremo dal vivo (con tute e maschere) l'alveare e l'apiario- merenda con i prodotti dell'apiarioDETTAGLI TECNICILunghezza: 4 km circaTempo di percorrenza: 4 h, soste e "laboratorio api" inclusiDislivello: 50 mtDifficoltà Escursione: Facile - percorso su sentiero e sterrato.EVENTO ADATTO ALLE FAMIGLIE con bambini dai 6 anniRequisiti richiesti: Si richiede un minimo di abitudine a passeggiate.Equipaggiamento obbligatorio: Scarponcini comodi os carpe da tennisEquipaggiamento consigliato: abbigliamento a strati, pantaloni lunghi, 1 cambio da tenere in auto, acqua, snack, macchina fotografica.Costo:Adulti: 20 euroBambini (da 6 anni): 10 euroLa quota comprende: servizio guida ambientale AIGAE + laboratorio api + attrezzatura per avvicinarsi agli alveari + merendaTrasporto: mezzi propriLuogo di incontro: agriturismo La Sorgente alle h 15.00