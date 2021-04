Descrizione evento: Un fantastico anello sul Monte Conero, all'interno del bosco mediterraneo di leccio e corbezzolo. Un tuffo a 360° nella natura, nella storia degli eremi e delle cave Romane, nella geologia con la visita alla cava del fosso di San Lorenzo e con gli straordinari panorami che caratterizzano il Conero. Il pranzo sarà al sacco. Itinerario: Fonte D'Olio, Fosso di San Lorenzo, cave abbandonate (limite K/T), Pian dei Raggetti, Grotte Romane, Belvedere Nord, Chiesa di San Pietro al Conero, panorama sulle Due Sorelle, Passo del Lupo (fino dove è consentito), Fonte D'Olio. Nota Covid-19 - Durante l’escursione dovremo mantenere il distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione ma solamente durante le soste ed in luoghi chiusi che non permettono la distanza di 2 m). - Lavarsi le mani col gel igienizzante a base alcolica dopo aver toccato oggetti estranei. - È vietato condividere cibi e bevande - Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, se si accusano sintomi simil-influenzali (dolori diffusi, febbre, raffreddore, tosse), se si è entrati in contatto con persone affette da Covid-19 nelle ultime 2 settimane o se si è sottoposti alla misura della quarantena, non si potrà partecipare all’escursione. - In caso di mancanza dei dispositivi di protezione interpersonale non si potrà partecipare all'escursione. - Non è possibile fare il car-sharing se non per brevi tratti, pertanto ognuno dovrà raggiungere il punto di partenza dell’escursione con la propria auto. Alcune di queste note non valgono per i congiunti. Prezzo adulti: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 550 m Tempo di percorrenza effettivo: 5 ore Lunghezza: 14 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 9:15 presso Bar Jolly di Sirolo, Piazza Giacomo Brodolini, 60020 Sirolo AN, Italia, Sirolo Vedi tutti i dettagli nel nostro sito