Descrizione evento: 1° Maggio nel regno dell’Aquila: panorami mozzafiato della Gola del Furlo Trekking negli angoli più spettacolari della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, sospesi tra il mare e l’Appennino, immersi in una natura fatta di profumi e colori che soltanto la primavera sa regalare. Ammireremo la Gola del Furlo in tutta la sua potenza dal celebre balcone panoramico, una delle terrazze naturali più suggestive delle Marche. Continueremo poi sui pascoli sommitali fino alla vetta, dove cacciano le aquile reali e dove lo sguardo abbraccia un panorama a 360°… Cosa portare: Mantella impermeabile, scarponi da trekking, acqua, abbigliamento a strati, pranzo al sacco, mascherina, guanti, gel igienizzante mani. Principianti ???? Cammino 3/4 h, Dislivello 500 m, Lunghezza 8 km

Costi e dettagli Quota:€ 20 pagamento anticipato. LA QUOTA COMPRENDE Guida naturalistica al seguito; Trekking guidato sul Monte Pietralata. Ritrovo: h 9,30 parcheggio del Cimitero di Castello Pagino, Fossombrone (PU) Come arrivare: con mezzi propri – Fine attività: h 17 circa Famiglie e bambini: attività adatta anche per bambini dai 10 anni di età con abitudine a camminare. Punti di interesse: balcone panoramico, vetta del Monte Pietralata. COVID 19: in questa fase delicata dal punto di vista sanitario, dovremo rispettare alcune PRECAUZIONI e REGOLE per la tutela della nostra salute (grazie per la collaborazione): • Per garantire elevati standard di sicurezza ammetteremo ad ogni escursione un numero limitato di partecipanti. • I partecipanti dovranno compilare e consegnare alla guida prima di iniziare l'escursione il regolamento firmato (basta una copia nel caso di famiglie e conviventi). • Tutti i partecipanti dovranno avere con sé mascherina (almeno una), guanti e gel disinfettante per le mani. La mascherina e i guanti verranno usati SOLO se in alcuni punti del percorso non si potranno mantenere le distanze di sicurezza. • Si dovrà mantenere una distanza interpersonale di 2 metri durante tutto lo svolgimento dell’escursione (escluse famiglie e conviventi). • In caso di pagamento non anticipato e per evitare troppi passaggi di denaro i partecipanti le guide non daranno resto... :) Come iscriversi: evento a numero chiuso, prenotazione obbligatoria tramite e-mail, al telefono fisso (in orario ufficio) o al cellulare. Pagamento anticipato € 20 tramite bonifico (IBAN: IT19J0882613300000010102092) o PayPal o Satispay (in descrizione indicare luogo, data e numero partecipanti all’evento). Verificare che ci sia la disponibilità di posti prima di eseguire il pagamento.



Contatti Agenzia Viaggi Il Ponticello Coop. a r.l. Strada della Chiusa 4/11, 61122 Pesaro (PU) Telefono: +39 0721 482607 (lun/ven 9,30-18,30) Cell. +39 338 7145465 Whattsapp +39 3703028464 E-mail: info@ilponticello.net