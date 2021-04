Descrizione evento: SECONDA EDIZIONE Vuoi approcciarti alla Mindfulness?

Questo è l'evento che fa per te! 3 Sessioni pratiche di Mindfulness e meditazione per acquisire maggiore consapevolezza e attenzione a quello che accade dentro o fuori di noi qui e ora.

Momenti di puro relax negli ampi spazi verdi della Tenuta.

Cena inclusa preparata dal ristorante Urbino dei Laghi con ingredienti di primissima qualità e menù in linea con la filosofia di Wellness Escapes. Il gruppo è a numero chiuso!

Amiamo offrire un servizio altamente professionale ed in completa sicurezza. Quando?

Domenica 30 Maggio 2021 Dove?

Tenuta Santi Giacomo e Filippo, Urbino Come si prenota?

Prenota direttamente dal nostro sito web a questo link:

https://www.wellnessescapesofficial.com/destinazioni/urbino Per chiedere maggiori informazioni?

+393400796684

info@wellnessescapesofficial.com Programma dettagliato: ORE 15:00 – Ritrovo presso Tenuta Santi Giacomo e Filippo – Urbino Resort –

Check-in dei partecipanti compilazione modulo di adesione all’evento, presentazione dello staff e del format di Wellness Escapes. ORE 16:00 - Introduzione teorica alla Mindfulness. ORE 16:30 – Pratica di Meditazione seduta. ORE 17:15 – Tempo libero e relax nella Tenuta. ORE 18:00 – Pratica di Meditazione da disteso (Body Scan), per rilassarsi e ascoltarsi.. ORE 18:30 - Tempo libero e relax nella Tenuta. ORE 19:15 – Pratica di Meditazione Camminata. ORE 20:30 – Cena in Tenuta “nella cornice del silenzio” per esaltare i cinque sensi.