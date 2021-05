Descrizione evento: Che ritorno alle escursioni sarebbe senza la TransuPanza? Torna quindi a grande richiesta una nuova edizione dei cammini della TransuPanza, che stavolta avrà come ospite speciale uno dei vini simbolo delle Marche: la Vernaccia di Serrapetrona! Stavolta transupanzeremo nelle campagne del maceretese, nel cuore della produzione vitivinicola della Vernaccia, partendo proprio dal piccolo paese di Serrapetrona ed addentrandoci nelle campagne che la circondano. Un paesaggio rurale di grande fascino, fatto di morbide colline, boschetti, resti di antichi castelli e l'oro di questa terra: i vigneti. E quando la Panza comincerà a reclamare la sua giusta ricompensa, arriveremo all'Azienda Agricola Colleluce, una piccola azienda familiare con 4 ettari di vigneto, posta a 500 m di altitudine in una posizione spettacolare e una vista che arriva fino al mare: il luogo ideale per chi ama il buon vino, la buona tavola e la genuinità della vita. Attività in collaborazione con l'Azienda Agricola Colleluce https://www.colleluce.it/

Dettagli sul prezzo: 15 € servizio guida, 20 € visita azienda e degustazione vini con prodotti locali Prezzo adulti: 35 € Prezzo bambini: 30 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 450 m Tempo di percorrenza effettivo: 4 ore Lunghezza: 13 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 9:00 Piazza Santa Maria - Serrapetrona (MC), , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito