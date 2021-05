Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Un vero concentrato di tutto quello che ti fa amare la montagna: il panorama unico dei 2169 metri del Monte Bove Sud che abbraccia tutti i 2000 della catena, dal Vettore al Monte Rotondo; i fiori di alta quota e l'emozione di camminare nel regno del signore delle rocce: il Camoscio Appenninico! Spostamento di circa 20 minuti per il luogo di partenza dell'escursione Percorso ad anello Prezzo adulti: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 800 m Tempo di percorrenza effettivo: 5 ore Lunghezza: 13 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Essere un po' allenati alla camminata Capacità di percorrere sentieri stretti, a volte esposti e su fondo misto (sassi, pietre, erba) Ritrovo principale Ore 8:45 Piazza dei Cavallari - Ussita (MC), Piazza dei Cavallari, 1, 62039 Ussita MC, Italia, Ussita Vedi tutti i dettagli nel nostro sito