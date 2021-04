Descrizione evento: Percorso panoramico ad anello a partire dallo spettacolare borgo medievale di Elcito, verso il sentiero che porta alla Chiesetta di Santa Maria di Valfucina, attraversando una vasta faggeta fino all’Altopiano di Canfaito, tra i Padri di tutte le piante: Il Grande Bosco Secolare, con piante di oltre 500 anni, in questo momento ci aspetta un meraviglioso risveglio vegetativo, DA NON PERDERE! Pranzo sui prati del Belvedere nella famosa Piana di Canfaito, in compagnia di uno spettacolare paesaggio… QUANDO?

DOMENICA 2 MAGGIO 2021

DURATA COMPLESSIVA:

Dalle 9.00 alle 16.00 DATI ESCURSIONE

Itinerario: Anello

Durata: 4.30 (ESCLUSE le soste).

Distanza: 14km

Dislivello: 500 m

Difficoltà: “E”

Adatto ai Bambini? SI, abituati alla camminata.

Adatto ai cani? SI, al guinzaglio. CARATTERISTICHE DEL PERCORSO:

Percorso di 14 km, su sentieri, sterrate, brecciate, asfaltata, bosco, prati. COSA PORTIAMO?

D'OBBLIGO: scarpe da trekking (assicurarsi che le suole non diano segni di scollamento!), zaino, pantaloni lunghi, ABBIGLIAMENTO A STRATI: canottiera, maglietta, maglione pesante/pile, scalda collo, giacca a vento, impermeabile in caso di pioggia, ricambio da tenere in auto; acqua (almeno un litro e mezzo), snack energetici (frutta fresca\secca, barrette...), PRANZO AL SACCO.

FACOLTATIVO: macchina fotografica, bastoncini da trekking, occhiali da sole. INDICAZIONI:

Ritrovo: ORE 9.00 – Ristoro “Il Cantuccio”, Elcito, (MC).

PRANZO AL SACCO.

Trasporto: mezzi propri. Quota d'iscrizione:

20 euro (Adulti) – 10 euro (Bambini e ragazzi al di sotto dei 18 anni).

La quota comprende:

1) Servizio offerto da Guida Ambientale Escursionistica associata AIGAE.

2) Assicurazione RCT. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro le ORE 18:00 del giorno precedente l’escursione (SABATO 1 MAGGIO).

comunicando, anche tramite WhatsApp, nome e numero partecipanti.

La Guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'evento anche durante lo svolgimento dello stesso se le condizioni non permettessero di svolgere e/o continuare l'escursione in sicurezza.

Per Info e Prenotazioni contattare: Guida: JACOPO MAINIERI 345 158 86 02

(non è sufficiente il "parteciperò" su Facebook).

Scala delle difficoltà

T - turistico

E - escursionistico

EE - escursionisti esperti MISURE ANTI COVID-19:

Per garantire la sicurezza di ogni partecipante, al momento della prenotazione verrà inviato un regolamento con tutte le indicazioni da seguire.

Insieme, ma con sicurezza!