Descrizione evento: Escursione inedita di Passamontagna Trekking nell’affascinante Bosco di Tecchie! Questo piccolo angolo di natura posto nelle Serre del Burano, alle spalle dei monti Catria, Petrano e Nerone, è un autentico scrigno di biodiversità. In un percorso fino a Monte Bono, attraverseremo diversi ambienti, dal bosco di faggio a quello di cerro, che ospitano tantissimi animali come la rara salamandra pezzata! Punti di interesse: Rocce, Torrenti, Boschi, Fioriture primaverili, Appennino, Panorami, Fauna. Trasporto: mezzi propri Punti acqua lungo il percorso: presenti Nota COVID-19 - Durante l’escursione dovremo mantenere il distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione ma solamente durante le soste ed in luoghi chiusi che non permettono la distanza di 1 m). - Lavarsi le mani col gel igienizzante a base alcolica dopo aver toccato oggetti estranei. - È vietato condividere cibi e bevande - Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, se si accusano sintomi simil-influenzali (dolori diffusi, febbre, raffreddore, tosse), se si è entrati in contatto con persone affette da Covid-19 negli ultimi 14 giorni o se si è sottoposti alla misura della quarantena, non si potrà partecipare all’escursione. - In caso di mancanza dei dispositivi di protezione interpersonale non si potrà partecipare all'escursione. - Non è possibile fare il car-sharing se non per brevi tratti, pertanto ognuno dovrà raggiungere il punto di partenza dell’escursione con la propria auto. Alcune di queste note non valgono per i congiunti. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di sabato 1°maggio. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 400 m Tempo di percorrenza effettivo: 2:30 ore Lunghezza: 9 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Bar del Sole, ore 9:00, Piazzale Generale Luigi Bartolucci, 14, 61044 Cantiano PU, Italia, Cantiano Vedi tutti i dettagli nel nostro sito