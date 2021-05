Descrizione evento: MARCHE TEATRO-TEATRO DEL CANGURO IL CONIGLIO GUGLIELMO Spettacolo di teatro di figura per bambini a partire dai 3 anni A Guglielmo, un grande coniglio bianco che abitava in una graziosa casetta al limitare del bosco, accadde un giorno qualcosa di molto strano. Era da un po’ di tempo che non si sentiva più allegro e spensierato come una volta, quando da solo si spingeva fino alla vetta di un’alta montagna o quando s’ immergeva nel traffico caotico della città. Quel triste giorno accanto a lui apparve uno strano personaggio invadente e fastidioso e Guglielmo subito pensò che la sua infelicità fosse dovuta a quella ingombrante presenza. A nulla valsero i suoi tentativi di allontanarlo e, fatto molto strano, nemmeno la sua mamma e nessuno dei suoi abituali amici si fecero trovare pronti per aiutarlo. Poi però ci fu anche un bellissimo giorno quando a Guglielmo arrivò una sorpresa che non si sarebbe mai aspettato, e finalmente la sua vita ritornò ad essere spensierata e felice come un tempo.

il sabato alle 18.00

la domenica alle 17.00



prenotazione obbligatoria allo 071 82805

ingresso: 4€