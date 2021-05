Descrizione evento: Siamo sul versante orientale del Monte Cucco, dove il gigante di sasso cavalca verso l'Adriatico che dà la controspinta. Partiamo da San Felice, piccolo borgo montano dove il il silenzio millenario è rotto da una banda di cani chiacchieroni e da una donna querula che narra gli allegri amori del marito. Lasciamo le vissute pietre per salire, nel bosco fitto, a un balcone naturale che sovrasta la maestosa forra del Rio Freddo e si apre all'Eremo di San Girolamo, aggrappato al monte, fatto di sua sostanza e forza. Ancora boschi e praterie fiorite, che s'aprono alle Marche, monti, colline, mare, collane di borghi antichi a cucire le storie e i sogni. Dai fianchi del Vergatoio al Passo Porraia si va leggeri, protetti dal Cucco che visto di qui è imponente. Cominciamo a scendere verso lo Sturo della Piscia, il luogo magico che ci attende col suo scroscio, cuore pulsante del nostro piccolo viaggio. Sostiamo per godere delle virtù terapeutiche di sonore acque. Risaliamo verso San Felice, attraversando la pace degli antichi pascoli, ascoltando le voci che risalgono attraverso i secoli la valle che scende a Pascelupo. • COSA PORTIAMO?

D'OBBLIGO: MASCHERINA E GEL DISINFETTANTE, scarpe da trekking (assicurarsi che le suole non diano segni di scollamento!), zaino, abbigliamento a strati, cappello, impermeabile in caso di pioggia, ricambio da tenere in auto, acqua (almeno un litro e mezzo), snack energetici (frutta fresca\secca, barrette...) pranzo al sacco.

FACOLTATIVO: macchina fotografica, bastoncini da trekking, guanti, crema solare.

• INDICAZIONI:

Ritrovo: ore 9:15 al borgo di San Felice (seguire le indicazioni per Piaggiasecca) Trasporto: mezzi propri

PRANZO AL SACCO • DATI ESCURSIONE

Itinerario: Anello

Durata: 4 ore e 30 (soste escluse)

Distanza: 10 km

Dislivello: 450 m

Difficoltà: E

Adatto ai Bambini? Si, dai 12 anni (allenati alla camminata).

Adatto ai cani? Si, muniti di guinzaglio.

• Quota d'iscrizione: 15€ a persona, 5€ sotto i 18 anni.

La quota comprende il servizio offerto da guide ambientali escursionistiche associate AIGAE e l'assicurazione RCT

Per informazioni e prenotazioni:

Daniela – 3776843014

Giannermete – 347114839

(non è sufficiente il "parteciperò" su Facebook). • L'escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Le guide si riservano il diritto di annullare o modificare l'evento anche durante lo svolgimento dello stesso se le condizioni non permettessero di svolgere e/o continuare l'escursione in sicurezza.

L'escursione si svolgerà nel rispetto delle regole anti-contagio.

Scala delle difficoltà

T - turistico

E - escursionistico

EE - escursionisti esperti