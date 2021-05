Descrizione evento: Escursione tra boschi e paesaggi rurali in uno dei luoghi del Conero meno battuti: l’Anello della Pecorara! Una facile e piacevole camminata tra i boschi di Rio Pecorara, la campagna del torrente Betelico e i panorami mozzafiato di Monte Colombo. Durante il cammino e la pausa pranzo, terremo gli occhi ben attenti a scorgere Falchi cuculi, Pecchiaioli e altre specie di rapaci che in questo periodo sono alle prese con la migrazione verso i territori di nidificazione: il Conero è infatti una delle tappe principali delle loro rotte migratorie! Punti di interesse: Boschi, Campagna, Cammino Porta d’Oriente, Migrazione dei Rapaci, Macchia mediterranea, Panorami, Biodiversità. Trasporto: mezzi propri Punti acqua lungo il percorso: presenti Nota COVID-19 - Durante l’escursione dovremo mantenere il distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione ma solamente durante le soste ed in luoghi chiusi che non permettono la distanza di 2 m). - Lavarsi le mani col gel igienizzante a base alcolica dopo aver toccato oggetti estranei. - È vietato condividere cibi e bevande - Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, se si accusano sintomi simil-influenzali (dolori diffusi, febbre, raffreddore, tosse), se si è entrati in contatto con persone affette da Covid-19 nelle ultime 2 settimane o se si è sottoposti alla misura della quarantena, non si potrà partecipare all’escursione. - In caso di mancanza dei dispositivi di protezione interpersonale non si potrà partecipare all'escursione. - Non è possibile fare il car-sharing se non per brevi tratti, pertanto il punto di ritrovo è direttamente sul luogo dell’escursione. Alcune di queste note non valgono per i congiunti. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì 7 maggio. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 20 € Prezzo bambini: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 300 m Tempo di percorrenza effettivo: 2:30 ore Lunghezza: 10 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Bar Jolly, ore 9:30, Piazza Giacomo Brodolini, 9, 60020 Sirolo AN, Italia, Sirolo Vedi tutti i dettagli nel nostro sito