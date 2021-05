Descrizione evento:

VALLEREMITA FIORITURA DI MONTE PURO:

Valleremita è una valle di spiritualità e come tale la natura vibra intorno all’eremo di Santa Maria in Val di Sasso, dove pare che San Francesco abbia abitato per 2 volte nel 1209 e nel 1215…

Il nostro trekking attraversa una delle più belle e sconosciute frazioni del nostro Appennino, la partenza dal borgo di Valleremita, l’arrivo all’Eremo…spettacolari panorami sul Monte Cucco e La Valsorda…ed ancora sulla Valle Camerte e la Terra di Mezzo, al confine tra Marche ed Umbria. Qui la natura è incontaminata….gli animali che la ripopolano dopo l’inverno…chi tra loro viene dall’Africa rischiando la vita, per respirare l’aria frizzante dei prati fiorenti di Colle Puro!

Orchidee selvatiche, asfodeli, nontiscordardimè…tingono i prati verdeggianti di primavera!

Un fenomeno che come tutti sfuma velocemente!

CARPE DIEM!

•QUANDO?

SABATO 8 MAGGIO 2021.

DURATA COMPLESSIVA: dalle 8.00 alle 15.00

•CARATTERISTICHE DEL PERCORSO:

Percorso di 11 km, su sentieri, prati sommitali, boschi, con dislivello moderato.

•COSA PORTIAMO?

D'OBBLIGO: scarpe da trekking (assicurarsi che le suole non diano segni di scollamento!), zaino, abbigliamento a strati, pantaloni lunghi, CAPPELLO, impermeabile in caso di pioggia, giacca a vento, ricambio da tenere in auto, acqua (2 LITRI, non sono previste fonti in alta quota), snack energetici (frutta fresca\secca, barrette...). PRANZO AL SACCO!

FACOLTATIVO: macchina fotografica, bastoncini da trekking, occhiali da sole, crema solare.

•INDICAZIONI:

Ritrovo: ORE 8.00 presso - Ristorante “Fior Di Bosco”, VALLEREMITA, FABRIANO, AN.

- PRANZO AL SACCO!

Trasporto: mezzi propri.

•DATI ESCURSIONE

Itinerario: Anello sulle creste

Durata: 4.00 ore (soste escluse)

Distanza: 11 km

Dislivello: 680 m

Difficoltà: E

Adatto ai Bambini? Si, dai 10 anni di età, se abituati alla camminata.

Adatto ai cani? SI, al guinzaglio (accortezza: portare acqua a sufficienza per il proprio cane).

•Quota d'iscrizione:

20 euro (Adulti) – 10 euro (Bambini al di sotto dei 15 anni).

La quota comprende:

1) Il servizio offerto da guide ambientali escursionistiche associate AIGAE.

2) L'assicurazione RCT.

3) Assicurazione Infortuni Giornaliera (attivabile, previa comunicazione alla Guida, entro il pomeriggio del giorno precedente l’escursione).

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro le ORE 18:00 del giorno VENERDì 7 MAGGIO comunicando per telefono, chiamata, messaggio o anche tramite WhatsApp, nome e numero partecipanti.

•Per Info e Prenotazioni contattare:

????Guida: JACOPO MAINIERI 345 158 86 02

Le guide si riservano il diritto di annullare o modificare l'evento anche durante lo svolgimento dello stesso se le condizioni non permettessero di svolgere e/o continuare l'escursione in sicurezza.

Scala delle difficoltà:

T - turistico

E - escursionistico

EE - escursionisti esperti

MISURE COVID-19:

Per garantire la sicurezza di ogni partecipante, al momento della prenotazione verrà inviato il regolamento con le indicazioni da seguire.

Insieme, ma in sicurezza!