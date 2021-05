Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Imperdibile escursione per ammirare uno degli spettacoli naturali più belli delle Marche, il piccolo lago effimero che si forma subito dopo lo scioglimento della neve ai piedi della imponente parete rocciosa di Sasso Borghese! Un'escursione tosta, da veri amanti della montagna, che ci ripagherà con panorami unici, splendidi boschi, fiori e sorgenti. Insomma, tutto ciò che i Sibillini ci possono regalare! Prezzo adulti: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 950 m Tempo di percorrenza effettivo: 4:30 ore Lunghezza: 10 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 9.30 Rocca (Montemonaco - AP), , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito