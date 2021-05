Descrizione evento: "Facciamo che tu sei... E io sono... ". Il gioco di ruolo è una attività creativa che ci trasporta in infiniti mondi fantastici. Attorno ad un tavolo, i giocatori possono immedesimarsi nelle avventure di eroi fantasy o fantascientifici, nelle indagini di investigatori del giallo o di protagonisti di una storia horror. Un incontro per conoscere il mondo del gioco di ruolo, a partire da Dungeons & Dragons, il celebre capostipite. I presenti potranno inoltre partecipare a una sessione del gioco di ruolo ON STAGE: una recita improvvisata, in cui il pubblico potrà intervenire con imprevisti e colpi di scena.

Attività a cura dell'associazione "Lokendil" di Fabriano (AN) Età consigliata: a partire da 14 anni

Prenotazione OBBLIGATORIA ai seguenti contatti: iat.sassoferrato@happennines.it / +39 0732956257 / +39 3337301732 Possibilità di visita guidata al Parco Archeologicodi Sentinum alle ore 17:00 prenotando al seguente link https://bit.ly/3oaFuh3 Possibilità di aperitivo / degustazione a cura degli agricoltori del territorio al Sentinum Bistrò – SU PRENOTAZIONE al numero 331 8520662 Le attività saranno svolte secondo le normative vigenti.

Ciascuno dovrà dotarsi dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare nei modi e nei tempi previsti dalle normative vigenti