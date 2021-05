Descrizione evento: Il Centro di Educazione Ambientale inizia la stagione! Con attività aperte ad adulti e bambini accompagnati dai 7 anni in su. Passeggiate tematiche: dedicate a chi vuole approfondire la conoscenza della flora e della fauna che popolano il bosco e i dintorni della Selva, per chi desidera imparare ad orientarsi nella natura senza navigatore e all’agro-ecosistema oliveto dell’azienda agricola biologica delle Fondazione Ferretti; Visite guidate: dedicato a chi desidera conoscere la Selva di Castelfidardo attraverso una lunga passeggiata attraverso i suoi sentieri, accompagnati da spiegazioni e curiosità. Gli appuntamenti: Maggio

Sabato 8 – LE PIANTE DELLA SELVA: Passeggiata dedicata alla conoscenza delle principali specie botaniche presenti nella Selva di Castelfidardo, dedicata a curiosi neofiti e più esperti. Lunedì 10 – VISITA GUIDATA NEL BOSCO: Escursione guidata immersi nel verde degli alberi a scoprire l’antico bosco della Selva di Castelfidardo, attraverso spiegazioni, racconti e curiosità. Sabato 22 – ORIENTARSI IN NATURA: Passeggiata dedicata per chi desidera scoprire come orientarsi in una ambiente naturale, leggere una cartina ed usare la bussola. Lunedì 24 - VISITA GUIDATA NEL BOSCO: Escursione guidata immersi nel verde degli alberi a scoprire l’antico bosco della Selva di Castelfidardo, attraverso spiegazioni, racconti e curiosità. Giugno

Sabato 5 – GLI ANIMALI DELLA SELVA: Passeggiata dedicata a chi desidera conoscere la fauna che abita nella Selva di Castelfidardo seguendone le tracce ed imparando a vederle. Sabato 19 – SCOPRENDO L’OLIVETO: Passeggiata alla scoperta dell’agro-ecosistema dell’uliveto biologico dell’azienda agricola della Fondazione Ferretti. Costo €10,00/persona – 2h di attività

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – POSTI LIMITATI

Verranno rispettate tutte le precauzioni inerenti alle attuali normative anti Covid-19 Per info: 328 287 68 52 Arianna (anche Whatsapp)