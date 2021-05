Descrizione evento: Domenica 16 maggio, alle ore 16:30, vi aspettiamo al Centro Ippico "Circolo della Natura", in via Colle onorato , 5 a Jesi, per un giro guidato della fattoria ,dove daremo da mangiare ai nostri amici animali

Finita la passeggiata sarà organizzato un piccolo laboratorio per i bambini.

Costo del pomeriggio 5€ adulti e bambini.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3398322578.