Descrizione evento: Raggiungeremo la testata della valle del lago di Pilato dal versante di Castelluccio, partendo dal bosco di San Lorenzo, passando per capanna Ghezzi e proseguendo per forca Viola. Questo itinerario è uno dei più spettacolari sia a livello escursionistico che paesaggistico, e per il particolare cambio di versante dal dolce altopiano di Castelluccio all'impervia valle del lago di Pilato. L'itinerario è andata e ritorno sullo stesso percorso. Il pranzo è al sacco una volta giunti al lago . Prezzo adulti: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionisti Esperti Dislivello: 800 m Tempo di percorrenza effettivo: 6 h Lunghezza: 15 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Avere buona preparazione fisica Capacità di percorrere sentieri stretti, a volte esposti e su fondo misto (sassi, pietre, erba) Ritrovo principale Ore 8:30 - Madonna della Cona, Strada Provinciale 136, 62039 Castel Sant'angelo Sul Nera MC, Italia, Vedi tutti i dettagli nel nostro sito