Descrizione evento: GRAN GALA' DEI SIBILLINI

Seconda Edizione



Un momento di condivisione e allegria per promuovere la Regione Marche grazie alla grande musica.

Ospiti della serata LIGHEA, LUISA CORNA, ANGELO CARESTIA e POVIA.



Evento Organizzato da Opera Sound per RiparTiAmo! Sibillini in Musica ed inserito nel macropogetto MarchInVita.



Inizio spettacolo ore 20.30.



Viste le normative Covid preghiamo al pubblico interessato di potersi presentare per tempo, per poter procedere alla prassi di registrazione e autocertificazione, in quanto il limite di posti sarà 500 oltre il quale non sarà più possibile accedere alla Piazza.

L'evento inizierà alle 20.30 per permettere il termine entro l'orario stabilito dal coprifuoco per le ore 23.00.



Per qualsiasi informazione scrivere o cunsultare:

https://www.facebook.com/SibilliniInMusica/