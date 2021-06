Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Uno dei più famosi itinerari dei Sibillini e non solo, alle ultime luci della sera ed al calar della notte! L’itinerario parte dalla diga del lago, con spettacolari vedute sul lago e sulla valle del Fiastrone e prosegue poi all’interno di un bosco di leccio, fino a giungere, dopo circa 1 ora e mezza di cammino alle formazioni rocciose delle Lame Rosse. Cena al sacco in attesa che spuntino le prime stelle e rientro in notturna con torce frontali. Andata e ritorno dallo stesso sentiero Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 350 m Tempo di percorrenza effettivo: 2:30 ore Lunghezza: 6 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 17:15 area picnic - San Lorenzo al Lago, , Fiastra Vedi tutti i dettagli nel nostro sito