Descrizione evento: UN SENTIERO ADATTO A TUTTI, basta un po’ di allenamento! Partendo dal Parcheggio per le Tassinete, ci addentreremo all’ombra di un bosco fitto. Un sentiero facile su strada brecciata, fino ai prati circostanti la Cima Mastro Luca. Attraversanso una pineta prenderemo la strada per la Domus San Bonfilio, un eremo ricostruito, Centro della Festa del Creato, fino al CRISTO NERO DELLE MARCHE, che abbraccia gran parte della Regione, da cui godere dello spettacolare panorama. Passando per un antico casolare con disegnato un bellissimo arcobaleno, al nostro ritorno, racconterò una storia molto bella di una Villa...non una qualunque: Villa Arcobaleno ???? "Ricca di vita" è il miglior modo per descriverla. Molti non lo sanno ma qui si sono incontrate ed hanno vissuto unite centinaia di esistenze, strade si sono intrecciate nella stessa trama, per dare realizzazione ad un PROGETTO nato per migliorare il mondo! VILLA ARCOBALENO è un’interessante testimone di un luogo ed una storia, che inizia 150 anni fa, proprio qui. •La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro le ORE 18:00 del giorno "SABATO 12 GIUGNO" comunicando per telefono, chiamata, messaggio o anche tramite WhatsApp, nome e numero partecipanti. •Per Info e Prenotazioni contattare: ????Guida Associata A.I.G.A.E : JACOPO 345 158 86 02 #lavianda #escursioni #escursionimarche #trekkingmarche #marchetourism # #trekking #escursionismo #marche •QUANDO? DOMENICA 13 GIUGNO 2021. DURATA COMPLESSIVA: dalle 9.00 alle 13.00 •CARATTERISTICHE DEL PERCORSO: Percorso di 10.0 km, su sentieri ombreggiati ben battuti nel bosco, tracciati aperti nei prati sommitali. ????????????? QUESTO PERCORSO È ADATTO AI CANI! Sempre gestiti al guinzaglio, per salvaguardare le tante cucciolate di animali selvatici ora presenti! Mi raccomando, porta acqua per il tuo amico (oltre che per te) ???? •COSA PORTIAMO? D'OBBLIGO: scarpe da trekking (assicurarsi che le suole non diano segni di scollamento!), zaino, abbigliamento a strati, pantaloni lunghi, CAPPELLO, impermeabile in caso di pioggia, giacca a vento, ricambio da tenere in auto, acqua (1.5 l.) snack energetici (frutta fresca\secca, barrette...). FACOLTATIVO: macchina fotografica, bastoncini da trekking, occhiali da sole, crema solare. •INDICAZIONI: Ritrovo : ORE 9.00 presso “Ristorante Osteria del Foro, Cingoli, MC. Per chi volesse possibilità di pranzare Da Savino presso “Agriturismo Ristorante Colleverde” - da Comunicare anticipatamente al momento della prenotazione. POSIZIONE: https://www.google.it/maps/place/Ristorante+Osteria+del+Foro/@43.3753142,13.2018455,1619m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x132d9505584c3ef3:0x4655eabfd03f36ed!2sTassinete,+62011+Cingoli+MC!3b1!8m2!3d43.3576397!4d13.2083455!3m4!1s0x132d955b07085a9f:0xcc1eee26ca94a9f7!8m2!3d43.3495505!4d13.191902 Trasporto: mezzi propri. •DATI ESCURSIONE Itinerario: Anello Durata: 3.00 ore (escluse le soste) Distanza: 10.0 km Dislivello: 240 m Difficoltà: “E” Adatto ai Bambini? Si, se abituati alla camminata. Adatto ai cani? SI, al guinzaglio (accortezza: portare acqua a sufficienza per il proprio cane). •Quota d'iscrizione: 15 euro (Adulti) – 10 euro (Bambini al di sotto dei 15 anni). La quota comprende: 1) Il servizio offerto da guide ambientali escursionistiche associate AIGAE. 2) L'assicurazione RCT. 3) Assicurazione Infortuni Giornaliera (attivabile, previa comunicazione alla Guida, entro il pomeriggio del giorno precedente l’escursione). •Le guide si riservano il diritto di annullare o modificare l'evento anche durante lo svolgimento dello stesso se le condizioni non permettessero di svolgere e/o continuare l'escursione in sicurezza. •Scala delle difficoltà: T - turistico E - escursionistico EE - escursionisti esperti •MISURE COVID-19: Per garantire la sicurezza di ogni partecipante, al momento della prenotazione verrà inviato il regolamento con le indicazioni da seguire. Insieme, ma in sicurezza!