Descrizione evento:

Il monte simbolo del nostro Appennino, lì dove miti e leggende sono nati per poi diffondersi in ogni parte del mondo. Andremo alla scoperta di quella che era la grotta dove la Sibilla Appenninica nascondeva il suo regno magico e dove dispensava consigli a tutti quelli che la interrogavano con le sue risposte "sibilline". Un cammino tra storia e natura per arrivare in cima a godere dello spettacolo del tramonto e rientrare poi con la magia della notte.



TUTTE LE INFO: