Descrizione evento: Festeggiamo il primo tramonto dell'estate con questa bellissima escursione al Conero tra i colori e le luci delle ultime ore del giorno. Una facile camminata ad anello nel “monte dei corbezzoli”; avvolti nella suggestiva atmosfera della macchia mediterranea raggiungeremo gli spettacolari punti panoramicidi di Pian di Raggetti e Pian Grande, per poi goderci lo spettacolo del sole che scende dietro le colline marchigiane dall'incantevole scenario del Belvedere Nord! Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 200 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:45 ore Lunghezza: 5,5 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale 18:15 Parcheggio sommitale Monte Conero, Via Monte Conero, 26, 60020 Sirolo AN, Italia, Sirolo Vedi tutti i dettagli nel nostro sito