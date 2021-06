Descrizione evento: Le nostre conoscenze sull'universo sono aumentate da quando i greci costruivano miti legate alle stelle, ma la meraviglia che proviamo rimane immutata. Domenica 20 giugno, torneremo sul Colle di Dioniso per salutare l'arrivo dell'estate contemplando il cielo estivo in mezzo ai vigneti. Ci guiderà nell'osservazione con il laser astronomico il Prof. Gionni Branchesi, Dottore in Astronomia presso l'Alma Mater Studiorum di Bologna e docente di Matematica e Fisica presso il Liceo Classico Linguistico "Leopardi" di Macerata. L'astronomo ci racconterà anche i miti greci di cui è rimasta traccia nei nomi di stelle e costellazioni. In attesa che il buio scenda a rivelare gli astri, degusteremo nei locali del Colle di Dioniso i vini della Cantina Sant'Isidoro a partire dalle 21.30. In caso di cielo coperto la conferenza si terrà al chiuso attraverso materiale digitale. L'iniziativa è a numero limitato, la prenotazione obbligatoria. Per tutte le informazioni contattare Riccardo (339.8113397) o Maria Laura (347.6135364).