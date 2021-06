Descrizione evento: Una bella e intensa giornata di cammino alla scoperta delle bellezze naturalistiche e storiche di Ascoli Piceno. Al mattino partiremo dalla piccola frazione di Piagge, passando per il Dito del Diavolo e visitando l'angusta grotta del Beato Corrado. Poi proseguiremo per il Sentiero della Memoria, dove troveremo alcune caciare storiche (piccole costruzioni in pietra a forma di igloo) e luoghi simbolo della resistenza ascolana e dove ricorderemo i tragici fatti vissuti da alcuni partigiani nella seconda guerra mondiale. Infine l'eremo e romitorio di San Marco, letteramente appeso sulla roccia, in un luogo estremamente suggestivo. Dall'eremo in poi saremo in compagnia di Giuseppina Passamonti Guida Turistica di Ascoli Piceno, con preziosi approfondimenti dei luoghi. Ritornati al punto di partenza riprenderemo le auto per una visita nel centro storico di Ascoli a luoghi legati alla resistenza e non solo. Infine, per chi ne avrà piacere, ci rilasseremo in Piazza del Popolo per brindare alla giornata trascorsa...con un buon vino e olive all'ascolana! Prezzo adulti: 15 € Guida Passamontagna + 10 € Guida Turistica Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 600 m Tempo di percorrenza effettivo: 3 ore e mezzo Lunghezza: 13 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 9 presso Chiesa di San Bartolomeo alle Piagge, 63100 Piagge AP, Italia, Piagge Vedi tutti i dettagli nel nostro sito