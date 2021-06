Descrizione evento: Deborah Pierro e Alessandro Canapeti in collaborazione con l'Oasi Oikos, invitano in occasione della giornata mondiale dello yoga che si terrà il 21 giugno, a "Yoga per tutti al Tramonto", dalle ore 20.00 alle 21.30. Per accedere all’OASI OIKOS e partecipare alla sessione gratuita di Yoga è necessario registrarsi su www.oasioikos.com.

Si raccomanda di portare tappetino e coperta.