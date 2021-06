Descrizione evento: 80b Dylan - un tributo in musica e parole per celebrare gli 80 anni del cantautore americano Bob Dylan presso il Chiostro di San Francesco di Arcevia alle ore 21,15, con "I fantasmi dell'elettricità" (Lou Belto/voce e chitarra, Daniele Calaciura Benoni/voce e tastiere, P.Van Ramazzah/basso, Lorenzo Rosetti/chitarra elettrica, Michele Magrini/batteria), Talèa (voce e chitarra acustica) e la partecipazione di Andrea Bomprezzi.

Il concerto apre la rassegna “Percorsi di ascolto Festival – 2021” dell’Associazione Harmonica, sotto la direzione artistica di Alessia Mortaloni e ripercorre, tra musica e racconti, i successi principali di Dylan, icona del movimento pacifista, vincitore del Premio Nobel per la letteratura nel 2016 per “aver creato nuove espressioni poetiche all’interno della grande tradizione della canzone americana” (citando l’Accademia svedese nella motivazione del riconoscimento).

Ingresso libero su prenotazione ai numeri 0731/9127 e 0731/984561