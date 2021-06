Descrizione evento: IL CAMMINO DELL’ACQUA, DA PONTILE A LI VURGACCI. La Piana di Pioraco è il letto di un’antica valle glaciale, in cui oggi scorre il fiume Potenza. Partendo da Fiuminata, percorreremo le acque del Potenza fino al Borgo di Pioraco dove “LI’ VURGACCI”, un’ insieme di gorghe, salti, fossi e cascate, tramuteranno in un paesaggio fiabesco il nostro cammino dell’acqua. ATTRAVERSANDO L’IMPETUOSO CORSO DEL FIUME... ...strani volti scolpiti nell’arenaria, di mostri e folletti, si manifesteranno, tra ponti sospesi e camminamenti altalenanti. La vegetazione palustre ci accompagnerà insieme alle coltivazioni di mais, grano e orzo; le montagne ci sovrasteranno con il loro verde scuro e le cime dal cielo fino a terra, ci porgeranno il loro purissimo saluto. Le famiglie con bambini sono le benvenute! Per rendere abbordabile il percorso anche ai più piccoli, è obbligatorio che la famiglia si organizzi con un secondo mezzo da lasciare a Pioraco, per poter così compiere il solo giro di andata (di 6 km pianeggianti), più facile. Ci vedremo dunque a Fiuminata allo stesso orario e punto d’incontro. ????QUANDO? DOMENICA 27 GIUGNO 2021 DURATA COMPLESSIVA: Dalle 8.30 alle 15.30 ????CARATTERISTICHE DEL PERCORSO: Percorso (CON VARIANTE DA 6 KM PER GENITORI E BIMBI), su sentieri sterrati, lungo il fiume Potenza, sentieri brecciati attraverso la piana di Pioraco. ????COSA PORTIAMO? D'OBBLIGO: scarpe da trekking (assicurarsi che le suole non diano segni di scollamento!), zaino, PANTALONI LUNGHI, cappello o bandana, maglietta maniche corte, maglia maniche lunghe, k-way, impermeabile in caso di pioggia, ricambio da tenere in auto; acqua (almeno un litro e mezzo), snack energetici (frutta fresca\secca, barrette...). FACOLTATIVO: macchina fotografica, bastoncini da trekking, crema solare, occhiali da sole. ????INDICAZIONI: -Ritrovo: ORE 8.30 presso la casetta in legno del “Parco degli Stoni”, in via Aldo Moro, 62025, Fiuminata, MC. -PRANZO AL SACCO. -Trasporto: mezzi propri ????DATI ESCURSIONE Itinerario: Anello Durata: 3.30 ore (ESCLUSE le soste). Distanza: 12.7 km OPPURE variante di 6 KM PER BIMBI. Dislivello: 90 m Difficoltà: “E” Adatto ai Bambini? Si, contattare la guida. Adatto ai cani? Si, al guinzaglio. ????Quota d'iscrizione: 15 euro (Adulti) – 8 euro (Bambini al di sotto dei 15 anni). Le famiglie che compissero il solo giro di andata hanno diritto ad uno sconto di 5 euro ad Adulto, il Bambino paga sempre 8 euro. La quota comprende: 1) Servizio offerto da Guida Ambientale Escursionistica associata AIGAE. 2) Assicurazione RCT. 3) Assicurazione Infortuni Giornaliera (attivabile, previa comunicazione alla Guida, entro il pomeriggio del giorno precedente l’escursione). ????La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro le ORE 18:00 del giorno precedente l’escursione (SABATO 26 GIUGNO). comunicando, anche tramite WhatsApp, nome e numero partecipanti. La Guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'evento anche durante lo svolgimento dello stesso se le condizioni non permettessero di svolgere e/o continuare l'escursione in sicurezza. Per Info e Prenotazioni contattare: ????Guida: JACOPO MAINIERI 345 158 86 02 ???? (in caso non dovesse essere raggiungibile contattare: Stefania 339 750 89 04 (non è sufficiente il "parteciperò" su Facebook). Scala delle difficoltà T - turistico E - escursionistico EE - escursionisti esperti MISURE ANTI COVID-19: Per garantire la sicurezza di ogni partecipante, al momento della prenotazione verrà inviato un regolamento con tutte le indicazioni da seguire. Insieme, ma con sicurezza!