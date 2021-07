Descrizione evento: Una piacevole escursione nel territorio di Montefortino, tra le piccole frazioni di Vetice e Monterubbiano, separate dal fiume Tenna e sovrastate dalle imponenti pareti rocciose dei versanti della Sibilla e della Priora. Al termine dell'escursione trascorreremo la serata presso l'agriturismo Verde Cammino per proseguire alla scoperta di questa azienda speciale, il cui interesse va oltre i suoi particolari prodotti, e precisamente nella storia della loro famiglia, nel loro modo di vivere e nella loro comunità di persone. Vedremo il miracolo della trasformazione del latte in formaggio e assaggeremo formaggi caprini, salumi, vino e molto altro. Roberta, Paolo ed i loro figli, allevano capre e coltivano la lavanda da cui traggono dei buonissimi formaggi caprini e gelato al latte di capra, e oli essenziali estratti dalla lavanda. Oltre a questi prodotti prendono i frutti dal loro orto, dalle galline, dalle oche, e la compagnia due asini e la splendida natura che li circonda e dove hanno deciso di vivere. Un luogo per chi ama condividere in compagnia la bellezza, la semplicità e la lentezza della natura. "In mezzo ai Sibillini, tra i pascoli lussureggianti delle montagne e storie di fate, circondati dallo splendore della natura mutevole e sempre straordinaria, in un posto dove storia e leggenda si intrecciano, nasce la nostra Az. Agricola Il Verdecammino. D’altronde si sa, tutte le cose belle nascono sempre da un sogno, ma quando questo sogno è condiviso, allora diventa realtà!" queste le lore parole con cui si presentano. Prezzo adulti: 15 € + 20 € apericena Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 300 m Tempo di percorrenza effettivo: 3 ore Lunghezza: 8 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 15 presso bar Fonte della Valle, Loc. Tenna 9/A, 63858 Montefortino FM, Italia, Vedi tutti i dettagli nel nostro sito