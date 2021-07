Descrizione evento: PROGRAMMA



Ore 9:30



Sylvano vi aspetta a casa sua, proprio sopra al lago di Castreccioni, per partire in sella alle vostre e-bike alla scoperta delle campagne cingolane.



Ore 10:30 - 12:00 circa



Arrivo al mulino dove vi aspetta Andrea che vi accompagnerà in un vero e proprio itinerario storico alla scoperta del ruolo dell’acqua in questo luogo che coinvolge la sua famiglia da quasi 500 anni.



Ore 13:00 - 18:00 circa



Ritornati a casa di Sylvano vi aspettano un bellissimo giardino, un prato, alberi da frutto e... i barbecue!

Qui potrete cuocere alla griglia il vostro pranzo e restare in compagina e in totale relax per il resto della giornata

(Ai partecipanti al tour in e-bike sarà proposto un pacchetto completo anche relativamente al pranzo a partire dal 01 agosto. Chi lo desiderasse potrà infatti acquistare un menù grigliata.).



PREZZO: 65 € A PERSONA



La quota comprende:

• Noleggio e-bike mezza giornata

• Casco, giubetto alta visibilità

• Accompagnatore/guida

• Visita al mulino storico

• Confezione di farina di grano tenero bio da 750 gr

• Accesso a giardino, barbecue e bagni. Compresi anche carbonella, piatti, bicchieri e posate di carta e tovaglioli.



La quota NON comprende:

• Trasferimenti da e per il luogo di ritrovo

• Carne da cuocere alla griglia e ogni altro cibo e bevanda

• Extra e tutto ciò che non è descritto nella sezione “La quota comprende”



Il numero minimo per attivare l'evento è di 10 persone (fino a un massimo di 15/18)



Le prenotazioni dovranno arrivare entro il 12 agosto 2021



Per maggiori informazioni e per prenotazioni chiamaci o inviaci un messaggio al numero 338 5742111 oppure visita il nostro sito a questo link:



https://www.rurallyitalia.com/feragosto-rurale/



o la nostra pagina Facebook a questo link:



https://fb.me/e/16QsKIe67