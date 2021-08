Descrizione evento: Le sonorità più amate del mitico gruppo rock britannico saranno riproposte dalla cover band The Who Tube - The Who Italian Tribute Band lunedì 16 agosto, sul lungomare nord, zona Pineta, a partire dalle ore 22.



Ancora tanta musica nelle serate di Porto Sant'Elpidio con un'attenzione speciale per le band e gli artisti locali.