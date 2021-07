Descrizione evento: In Vallesina, tra Mergo e San Marcello, vieni a scoprire l'incredibile mondo delle api e goditi la tua visita in cantina con una passggiata nel vigneto in compagnia del vignaiolo! Per concludere ti aspetta la cena con degustazione dei vini!



PROGRAMMA SINTETICO:



Ore 14:45

Andrea vi accoglierà presso la sua azienda agricola per condurvi nel laborioso mondo delle api.

Indossati gli abiti da apicoltori (Andrea vi fornirà tutto il necessario) andrete in apiario e maneggerete gli strumenti del mestiere, sotto l'occhio vigile di Andrea.

Scoprirete i prodotti dell'alveare, in particolare la PAPPA REALE che preleverete e porterete in laboratorio per l'estrazione.



Ore 17:30 - 18:15 circa

Degustazione dei prodotti aziendali e consegna di un souvenir della visita, un vasetto di miele con pappa reale e un panetto di cera d'api di opercolo!

È giunta l'ora di trasferirsi in cantina, a CSan Marcello, da raggiungere con mezzi propri.



Ore 18:45 circa

Arrivati in cantina sarete accolti da Pascale e Massimo, il vignaiolo. Qui vi immergerete nel vigneto per una passeggiata alla scoperta dei vitigni autoctoni coltivati su queste colline. Avete mai sentito parlare del vino in anfora? Massimo vi farà scoprire questo metodo di produzione dalle origini antiche.



Ore 19:50 circa

Al termine della visita vi aspetta il menù degustazione! Degusterete tre vini scelti dal vignaiolo in persona accompagnati ciascuno ad un piatto preparato per voi in osteria.



MENÙ DEGUSTAZIONE

- Flan di Verdure con pomodoro affumicato abbinato al Verdicchio dei castelli di Jesi Classico “Buca della Marcona”

– Tagliatelle al Ragù di coniglio abbinato al Verdicchio dei Castelli di Jesi Superiore “Cipriani”

– Filetto di Maiale al pepe verde e uva passa con Patate arrosto Colfiorito abbinato al Verdicchio dei Castelli di Jesi macerato sulle bucce in anfora interrata per 9 mesi “Indisciplinato”

– Semifreddo alla Lacrima di Morro d’Alba

– Acqua: 1 bottiglia ogni 2 persone

– Pane e coperto



Prezzo 60 € per persona



La quota comprende

• Visita in apiario?

• Il tuo ricordo (vasetto di miele contenete pappa reale e cera d'api d'opercolo)

?• Ristoro di fine visita in azienda apistica

?• Saranno fornite tute da apicoltore per la durata delle attività in apiario

?• Passeggiata nel vigneto e visita in cantina

?• Menù degustazione di tre portate ciascuna abbianata ad un vino scelto per voi dal vignaiolo



La quota non comprende

• Trasferimenti da e per le aziende agricole?

• Extra e tutto ciò che non è descritto nella sezione “La quota comprende”



Le prenotazioni sono aperte fino al 5 agosto.

Se desideri partecipare in famiglia con bambini contattaci per ricevere una proposta su misura!



Per maggiori informazioni e per prenotazioni chiamaci o inviaci un messaggio ai numeri 339 5655616 o 338 5742111 oppure visita il nostro sito a questo link:



https://www.rurallyitalia.com/apicoltori-per-un-giorno-e-gran-finale-in-cantina/



o la nostra pagina Facebook a questo link:



https://fb.me/e/WOxa9t06